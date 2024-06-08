Beypazarı'nda YKS'nin ilk oturumu yapıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı. İlçede 8 sınav merkezinde düzenlenen oturuma 4 bin 200 aday katıldı. TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu, 165 dakika süre verildi. Yakınları sınavda olan bazı vatandaşlar, sınav merkezlerinin çevresinde bekledi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) yapıldı.
İlçede 8 sınav merkezinde düzenlenen oturuma 4 bin 200 aday katıldı.
TYT'de adaylara Türkçe Testi'nde 40, Sosyal Bilimler Testi'nde 20, Temel Matematik Testi'nde 40, Fen Bilimleri Testi'nde 20 soru olmak üzere toplam 120 soru soruldu, 165 dakika süre verildi.
Yakınları sınavda olan bazı vatandaşlar, sınav merkezlerinin çevresinde bekledi.