Beypazarı'nda Yılkı Atları Doğal Yaşam Alanlarında Görüntülendi

Beypazarı'nda Yılkı Atları Doğal Yaşam Alanlarında Görüntülendi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yılkı atları doğal yaşam alanlarında, yavrularıyla birlikte görüntülendi. Muhtar Paşa Mehmet Gürlek, atların korunması için dikkatli olduklarını belirtti.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yılkı atları doğal yaşam alanlarında görüntülendi.

İlçenin yüksek kesimlerinde beslenen yılkı atlarının arasında yavrular da yer aldı.

Karaşar Mahallesi Muhtarı Paşa Mehmet Gürlek, gazetecilere, yılkı atlarına bir zarar gelmemesi için oldukça duyarlı davranmaya çalıştıklarını söyledi.

Atları izlemenin keyifli olduğunu belirten Gürlek, bu yıl çok sayıda yavru gördüğünü de ifade etti.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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