Beypazarı'nda Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı Toplantısı Düzenlendi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, "Yerel Kalkınma Hamlesi Teşvik Programı" kapsamında bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Ankara Kalkınma Ajansınca Beypazarı Ticaret Odası'nda düzenlenen toplantıda, doğudan batıya kuzeyden güneye topyekun kalkınma hedefiyle teşvik programı anlatıldı.

Ajans görevlilerinin sunumunun ardından bir tesisin nasıl yapılacağı, nasıl kredi alınacağı nerelere başvurulacağı, üretimi geçilmesi süreçleri ve pazar payları gibi konularda katılımcılar bilgilendirildi.

Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik da havuçtan beta karoten üretimi için hammadenin Beypazarı ilçesinde hazır olduğunu, yıl bazlı olarakda ilçede 140 bin ton havuç üretiminin yapıldığını, yapılacak çalışma ile havuçun katma değeri yüksek seviyede olacak ürünler arasında yerini alacağını söyledi.

Toplantıya, Belediye Başkanı Özer Kasap, İlçe Tarım ve Orman Müdürü Adem Büyükhan, AK Parti İlçe Başkanı Halil Etili, Beypazarı Bostancılar Odası Başkanı Ahmet Gencer, kooperatif başkanları ve özel sektör temsilcileri katıldı.