Beypazarı'nda yaz spor okullarının açışı sağanak nedeniyle ertelendi
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile belediye tarafından düzenlenen yaz spor okullarının açılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
Beypazarı'nda İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüğü ile belediye tarafından düzenlenen yaz spor okullarının açılışı hava muhalefeti nedeniyle ertelendi.
İlçe Gençlik ve Spor Müdürü Özgür Bediz, yaz spor okullarının bugün törenle açılmasının planlandığını ancak sağanak nedeniyle açılışın ertelendiğini söyledi.
Belediye tarafından yapımı tamamlanan yarı olimpik yüzme havuzunun açılışının da ileriki günlerde yapılacağı bildirildi.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel