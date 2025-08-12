Beypazarı'nda Yaz Spor Okulları İlgi Görüyor

Güncelleme:
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yaz spor okulları kapsamında çocuklara yönelik eğitimler devam ediyor. Ferhat Yağmur Değer Tesislerinde düzenlenen kurslarla çocukların bedensel gelişimleri destekleniyor ve keyifli zaman geçirmeleri sağlanıyor.

Eğitimle çocukların hem bedensel gelişmelerine katkı sağlanıyor hem de çocuklar keyifli zaman geçiriyor.

Belediye Spor Kulübü Başkanı Öner Güler, "Okulların tatil olmasıyla yaz sezonunda çocuklarımıza yönelik profesyonel hocalarımız eşliğinde kurslarımıza başladık. İnşallah çocuklarımızı mutlu edebildik." dedi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
500
