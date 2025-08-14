Beypazarı'nda Yaz Kur'an Kurslarının Kapanış Etkinliği Düzenlendi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yaz Kur'an kurslarının kapanışı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte kursiyerler Kur'an-ı Kerim, ilahi ve şiir okudu. İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, emeği geçenlere teşekkür etti.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, yaz Kur'an kurslarının kapanışı nedeniyle etkinlik düzenlendi.
Mustafa C Ankara Kültür Merkezi'ndeki etkinlikte kursiyerler Kur'an-ı Kerim, ilahi ve şiir okudu.
İlçe Müftüsü Mehmet Süsün, kursta emeği geçenlere teşekkür etti.???????
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel