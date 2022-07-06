Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları sürüyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları sürüyor

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
Beypazarı'nda yaz Kur'an kursları sürüyor

27 Haziran'da başlayan yaz Kur'an kursları kapsamında Beypazarı'nda da kurslar devam ediyor.

27 Haziran'da başlayan yaz Kur'an kursları kapsamında Beypazarı'nda da kurslar devam ediyor.

Beypazarı Müftüsü Ahmet İnciler, yaz Kur'an kurslarının Diyanet İşleri Başkanlığınca, "Gel bu yaz Kur'an'ı kalbine yaz" sloganıyla başlatıldığını söyledi.

Kur'an kurslarının ilçe merkezinde camiler başta olmak üzere halk eğitim merkezi binalarında verildiğini belirten İnciler, "Çok şükür, 2 bin çocuğumuz temel dini eğitimleri alırken, bunun yanında Kur'an'ı da öğreniyor. Çocuklar temel dini eğitim ve Kur'an öğrenirken, kafalarına takılan soruları da din görevlilerine sorarak cevap alıyor." dedi.

Tarihi Paşa Camisi din görevlisi Ahmet Yılmaz da öğrencilerin kısa süre içinde bir şeyleri öğrenmeye çalıştıklarını dile getirerek, "Kurslar 26 Ağustos'ta sona erecek. İlçe Müftülüğümüz çocuklara yönelik çeşitli etkinlikler de düzenliyor. Gençlik koordinatörlüğü tüm camileri gezerek çocukların durumlarını yakından takip ediyor." diye konuştu.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title