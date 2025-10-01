Haberler

Beypazarı'nda Yaşlılar Günü Ziyaretleri

Beypazarı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Alaattin Biçen, 1 Ekim Yaşlılar Günü dolayısıyla ilçedeki yaşlıları evlerinde ziyaret etti ve onlara gül hediye etti.

Beypazarı Kaymakamlığından yapılan açıklamaya göre, Biçen ile vakıf mütevelli heyeti üyesi Mesut Demir, ilçenin yaşlı sakinlerini evlerinde ziyaret ederek onlara gül verdi.

Vakıf olarak her zaman yaşlıların ve bakıma muhtaç kişilerin yanlarında olduklarını belirten Biçen, "Bu özel günde de yaşlılarımızı ziyaret ettik, günlerini kutladık. Ziyaretimizden oldukça memnun kaldılar." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
