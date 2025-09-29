Haberler

Beypazarı'nda Yasa Dışı Avcılığa 620 Bin Lira Ceza

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen iki kişiye toplam 620 bin lira idari para cezası uygulandı ve araçları ile ekipmanlarına el konuldu.

(ANKARA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen iki kişiye toplam 620 bin lira idari para cezası uygulandı, araç ve ekipmanlarına el konuldu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürü Kadir Çokçetin, sosyal medya hesabından Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yasa dışı avcılık yaptığı belirlenen iki kişinin yakalandığını duyurdu.

Çokçetin, şu bilgileri verdi:

"DKMP ve jandarma ekiplerinin Beypazarı'nda yürüttüğü ortak operasyonda, yasa dışı avcılık yaptığı şüphesiyle bir hafif ticari araç durduruldu. Araçta yapılan aramada vurulmuş bir dişi kızıl geyik ile birlikte gece görüş dürbünü, yivli tüfek, bıçak, satır ve el feneri gibi ekipmanlara rastlandı. Araçta bulunan M.A. ve A.S. isimli şahıslara toplam 620 bin lira idari para cezası ve tazminat uygulanmış; araç ve ekipmanlara el konulmuştur."

Kaynak: ANKA / Güncel
