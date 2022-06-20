Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi yapılacak - Haberler

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Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi yapılacak

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi yapılacak

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bazı mahallelerde yarın elektrik kesintisine gidilecek.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bazı mahallelerde yarın elektrik kesintisine gidilecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla 21 Haziran Salı günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceği belirtildi.

Açıklamada, kesintinin Köşebükü, Kayabükü ve Kadıbükü mahallelerinde uygulanacağı kaydedildi.

Elektrik kesintisi duyuruları için tıklayın.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Ankara Güncel Haberler

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