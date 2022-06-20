Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi yapılacak
AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bazı mahallelerde yarın elektrik kesintisine gidilecek.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bazı mahallelerde yarın elektrik kesintisine gidilecek.
Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamada, arıza onarım bakım ve yatırım tesislerinin devreye alınması ve planlı bakım ve iyileştirme çalışması dolayısıyla 21 Haziran Salı günü 09.30 ile 17.30 saatleri arasında elektrik kesintisine gidileceği belirtildi.
Açıklamada, kesintinin Köşebükü, Kayabükü ve Kadıbükü mahallelerinde uygulanacağı kaydedildi.
AA / Yaşar Tonbak - Güncel