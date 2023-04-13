Beypazarı'nda yarın elektrik kesintisi olacak

Beypazarı ilçesinde yarın elektrik kesintisi gerçekleştirilecek.

Enerjisa Başkent Elektrik Beypazarı Operasyon Merkezi Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, arıza onarım bakım ve şebeke iyileştirme çalışması nedeniyle yarın saat 10.00 ile 12.00 arasında Harmancık ve Fasıl mahallelerine, saat 10.00 ile 14.00 arasında ise Başağaç, Gazipaşa mahalleleri ile Ilıman mevkisine elektrik verilmeyecek.