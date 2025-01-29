Beypazarı'nda Yangın: Ahır Kullanılamaz Hale Geldi
Ankara'nın Beypazarı ilçesindeki bir ahırda çıkan yangın sonrası itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangın söndürüldü, ancak ahır kullanılamaz hale geldi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın çıkan ahırda hasar meydana geldi.
Alınan bilgiye göre, Karapınar mevkinde Dursun Gürbüz'e ait ahırda yangın çıktığı ihbarı üzerine adrese Ankara Büyükşehir belediyesi Beypazarı İtfaiye Amirliği ekipleri sevk edildi.
Söndürülen ve içinde hayvan bulunmayan ahır, yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel