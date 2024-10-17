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Beypazarı'nda Yangın: 85 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı

Beypazarı'nda Yangın: 85 Yaşındaki Kadın Kurtarıldı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bir evde çıkan yangında, 85 yaşındaki Fatma K. itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı. Yangın iki evi kullanılamaz hale getirirken, olay yerine sağlık ekipleri de sevk edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yangın çıkan evdeki yaşlı kadın ekiplerce kurtarıldı.

Saray Mahallesi'nde sabaha doğru Hasan K'ye ait müstakil evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın, bitişikteki Ramazan ve Kadir U. kardeşlere ait 2 katlı eve de sıçradı.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yangın sırasında müstakil evde olduğu öğrenilen 85 yaşındaki Fatma K. ekiplerce dışarı çıkarıldı. Yaşlı kadın, sağlık personelince muayene edildi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında, iki ev de kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı İtfaiye ankara

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