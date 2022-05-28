Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı - Haberler

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Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
Beypazarı'nda yağmur duası yapıldı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde yağmur duası yapıldı.

Nisan ayı içinde bölgeye az yağmur düşmesi nedeniyle Kapullu Mahallesi muhtarlığının girişimiyle Hümmet tepe alanında yağmur duasına çıkıldı.

Duanın ardından kurban etlerinden pişirilen yemekler, pilavla birlikte halka ikram edildi.

Mahalle muhtarı Ali Özcan, nisan ayı içinde bölgeye yeteri kadar yağmur düşmediğini söyledi.

Ettikleri dualarla bolca rahmet istediklerini belirten Özcan, "Din görevlilerimiz eşliğinde huşu içinde yağmur duamızı yaptık." dedi.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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