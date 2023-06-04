Beypazarı'nda Yağışların Ardından Şükür Duası Yapıldı

Beypazarı ilçesinde etkili olan yağışların ardından "şükür duası" yapıldı.

İlçenin Macun mahallesinde camide şükür duası yapılmasının ardından vatandaşlara yemek ikram edildi.

Vatandaşlardan Mehmet Güven, her yıl şükür ya da yağmur duası yaptıklarını belirtti.

Bu yıl bol yağış nedeniyle şükür duası yaptıklarını ifade eden Güven, "Ankara İl Müftülüğü vaizi hocamız, eski müftülerden Mahmut Rauf Arcaklıoğlu'na çok teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Yapılan dua ve kılınan öğle namazının ardından köy konağında misafirlerimize ikramda bulunduk." dedi.

Aşağıgüney Mahallesi'nde de "hacet bayramı" kutlandı.

Mahalle muhtarı Recep Yıldırım, "hacet bayramı" sırasında yağış meydana geldiğini dile getirerek, "Allah yaptığımız tüm ibadetleri kabul buyursun. Bu nedenle yemeğimizi açık alanda değil köy konağında verdik." diye konuştu.

Etkinliğe, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Gökgöz ile bazı partililer ile vatandaşlar katıldı.