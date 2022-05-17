Beypazarı'nda vatandaşlara aromatik bitkinin önemi anlatıldı - Haberler

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Ankara'nın Beypazarı ilçesinde Halk Eğitim Merkezi görevlilerince vatandaşlara aromatik bitki yetiştiriciliği anlatıldı.

Kayabükü köyü muhtarı Muhammet Köksal, köy konağında düzenlenen toplantıda, Beypazarı'nda her türlü sebze ve meyvenin yetiştiğini söyledi.

Aromatik bitkinin çiftçiler açısından maddi getirisinin daha iyi olduğunu söyleyen Köksal, ilçede aromatik bitkilerin her çeşidinin yetiştirilebileceğini anlattı.

Köksal, kendisinin alternatif tarım ürünleri konusunda çok araştırmada bulunduğunu ve mahallesinde Çin Bamyası, yetiştirdiğini ve oldukça verimli olduğunu kaydetti.