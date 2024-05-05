Beypazarı'nda Vatandaşlar Yağmur Duası İçin Bir Araya Geldi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde vatandaşlar yağmur duası için bir araya geldi.

İlçenin kırsal mahalleleri Boyalı, Tacettin ve Hırkatepe'de düzenlenen yağmur duasına çok sayıda vatandaş katıldı.

Boyalı Mahallesi sakinleri, yağmur duası için Akyazı mevkisinde toplandı.

İl Müftülük Vaizi Mahmut Arcaklıoğu, dua öncesi tüm küsleri barıştırarak, helalleşmelerini sağladı.

Yağmur duasının ardından vatandaşlara etli pilav ve ayran ikram edildi.

Boyalı Mahallesi Muhtarı Volkan Demir, "Huşu içinde yaşlısı genci dua ettik, Rabb'imizden yağmur istedik. Ülkemizin bir yanına karlar yağıyor, bir yanı sele gidiyor. Biz de başkent olarak Rabb'imizinden bol bol rahmet istedik." dedi.