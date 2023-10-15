Beypazarı'nda vatandaşlar pekmez yapımına başladı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde bağ bozumu ile toplanan üzümler, büyük emekle pekmeze dönüştürülüyor.

İlçenin Başören, Hırkatepe, Sarıağıl ve Çakıloba mahalleleri sakinledi, bağ bozumunun ardından pekmez yapımına başladı.

Sarıağıl Mahallesi Muhtarı Mehmet Ali Dikmenlioğlu, köylerinin ortasına pekmez ocağı yaptırdıklarını söyledi.

Sırası gelen vatandaşın üzümünü buraya getirip sıkma makinesinden geçirdikten sonra pekmezini kaynatmaya başladığını anlatan Dikmenlioğlu, "Bağları bozduk ve üzümleri getirdik. Şimdi de sıkarak pekmez yapmaya ve kaynatmaya başladık. Bağlarda çok güzel üzümler vardı. Pekmezi pekmez yapan topraktır. Toprak atılmazsa pekmez olmaz. Mayası topraktır." dedi.

Ethem Yaman ise pekmez yapımında hiçbir şey kullanmadıklarını, üzümü tamamen doğal olarak sıkılmasının akabinde kaynatarak pekmeze dönüştürdüklerini belirterek, pekmeze şimdiden talep almaya başladıklarını kaydetti.