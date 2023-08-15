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Beypazarı'nda üzerine ağaç devrilen otomobil zarar gördü

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Beypazarı ilçesinde üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

Beypazarı ilçesinde üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

İlçenin Dudaş Mahallesi Aladağ Çayı mevkisinde piknik yapan ailenin park halindeki otomobilinin üzerine, fırtına nedeniyle devrilen ağaç düştü.

Yaralananın olmadığı olayda, araçta hasar oluştu.

Ağaç kesilerek kaldırıldıktan sonra otomobil, çekici yardımıyla bölgeden alındı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Fırtına Güncel Haberler

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