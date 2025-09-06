Haberler

Beypazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir tırda yapılan aramada ele geçirilen kubar esrar nedeniyle sürücü A.K. tutuklandı.

Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Acısı Kavşağında durdurulan bir tırda arama yapıldı.

Aramada bir miktar kubar esrar ele geçirildi.

Gözaltına alının sürücü A.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
