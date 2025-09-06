Beypazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu: Bir Şahıs Tutuklandı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, bir tırda yapılan aramada ele geçirilen kubar esrar nedeniyle sürücü A.K. tutuklandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonda, Acısı Kavşağında durdurulan bir tırda arama yapıldı.
Aramada bir miktar kubar esrar ele geçirildi.
Gözaltına alının sürücü A.K. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel