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Beypazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Beypazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
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Beypazarı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir tır garajında ele geçirilen sentetik uyuşturucu ve eroinle ilgili olarak E.S. isimli zanlı tutuklandı.

Beypazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir tır garajına operasyon gerçekleştirdi.

Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 gram eroin ele geçirildi, E.S. polislerce gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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