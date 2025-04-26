Beypazarı'nda Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama
Beypazarı ilçesinde yapılan uyuşturucu operasyonunda, bir tır garajında ele geçirilen sentetik uyuşturucu ve eroinle ilgili olarak E.S. isimli zanlı tutuklandı.
Beypazarı ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 1 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir tır garajına operasyon gerçekleştirdi.
Yapılan aramada, bir miktar sentetik uyuşturucu, 4 gram eroin ele geçirildi, E.S. polislerce gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel