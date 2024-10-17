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Beypazarı'nda Üniversite Öğrencilerine Taciz İddiası: Şüpheli Gözaltında

Beypazarı'nda Üniversite Öğrencilerine Taciz İddiası: Şüpheli Gözaltında
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, iki üniversite öğrencisine otomobiliyle takip edip taciz ettiği öne sürülen bir kişi gözaltına alındı. Öğrencilerin yaşadığı olay, sosyal medya üzerinden paylaşılan görüntülerle ortaya çıktı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde üniversite öğrencisi 2 kızı otomobil ile takip edip, taciz ettiği öne sürülen şüpheli, gözaltına aldı.

Olay, saat 14.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, B.S. ve Y.G. isimli 2 üniversite öğrencisi kafede oturdukları sırada karşı sokakta duran otomobil sürücüsünün kendilerine baktığını fark etti. Sürücünün bakışlarından rahatsız olan B.S. ve Y.G. kafeden kalkıp, okula doğru yürümeye başladı. Öğrenciler, araçla yanlarına gelen ve bir süre kendilerini takip ederek konuşmak istediğini söyleyen sürücüyü cep telefonu kamerasıyla kayda aldı. Sürücünün, kendisini kamera kaydına alan öğrencilere, Çok özür dilerim, yanlış anlaşıldım. Ailem var, yalvarıyorum yapma dediği görüldü. Görüntülerin sosyal medyada paylaşılması sonrası harekete geçen Beypazarı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, şüpheli İ.T.'yi yakalayarak gözaltına aldı. İ.T.'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Haber Mehmet Gökhan HAKBİLİR ANKARA,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Sosyal Medya Beypazarı Otomobil Güvenlik 3-sayfa Ankara Eğitim Güncel Medya

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