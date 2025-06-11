Beypazarı'nda Üniversite Öğrencilerine Kriz Yönetimi Semineri

Beypazarı'nda Üniversite Öğrencilerine Kriz Yönetimi Semineri
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Kültür ve Turizm Bakanlığı uzmanları, Beypazarı Meslek Yüksekokulu'nda otel işletmeciliği öğrencilerine kriz yönetimi konulu seminer vererek doğru iletişim ve çözüm yollarını ele aldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde üniversite öğrencilerine seminer verildi.

Kültür ve Turizm Bakanlığının eğitim uzmanlarından Cezzim Özdemir ve Selcan Özdemir Ankara Üniversitesi Beypazarı Meslek Yüksekokulu Turizm ve Otel İşletmeciliği'nde eğitim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Düzenlenen programda eğitim uzmanları tarafından öğrencilere "Otel İşletmelerinde Ön Büro ve Kat Hizmetleri Departmanında Kriz Yönetimi" adlı seminer verildi.

Seminerde, kriz anlarında doğru iletişim ve çözüm yolları ile çeşitli konular ele alındı.???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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