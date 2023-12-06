Beypazarı'nda Umre Ziyaretine Gidecek Kişilere Seminer Verildi
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, umre ziyaretinde bulunacak yaklaşık 250 kişiye seminer verildi. Fatih Camisi'nde düzenlenen seminerde umrede yapılacaklar anlatıldı. İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de umreye gideceklere aşı yaptı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, umre ziyaretinde bulunacak yaklaşık 250 kişiye seminer verildi.
Fatih Camisi'nde din görevlileri tarafından düzenlenen seminerde umrede yapılacaklar anlatıldı.
İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri de umreye gideceklere aşı yaptı.
İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, yaklaşık 250 kişinin ilçelerinden kutsal topraklara gideceğini, bilgilendirme amacıyla seminer düzenlendiğini belirtti.