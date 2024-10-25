Beypazarı'nda Traktör Römorklarına Reflektör Takıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri, traktör kazalarını azaltmak amacıyla römorklara reflektör taktı ve sürücüleri bilgilendirdi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma ekiplerince traktör römorklarına reflektör takıldı.
İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, traktörlerin karıştığı kazaları azaltmak için "reflektör tak görünür ol" sloganıyla traktör sürücülerini bilgilendirdi.
Kırbaşı Mahallesi'nde de çalışma yapan ekipler, sürücülerle birlikte traktör römorklarına reflektör taktı.
Yapılan faaliyeti önemli bulduklarını belirten muhtar Osman Yurdakul, ekiplere teşekkür etti.