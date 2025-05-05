Beypazarı'nda Trafik Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü Eray Demirci (24), ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Kaza, sabah saatlerinde Beypazarı- Ankara kara yolunda meydana geldi. Eray Demirci yönetimindeki 40 ABE 529 plakalı otomobil, sürücünün kontrolünü kaybetmesi sonuşu şarampole savruldu. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin kaza yerindeki ilk müdahalesinin ardından ağır yaralı olarak Ayaş Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Demirci, doktorların çabalarına rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.