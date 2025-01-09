Beypazarı'nda Trafik Kazası: 2 Yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında sürücü ve araçta bulunan bir kişi yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekibi yaralıları hastaneye kaldırdı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Emrah Can D. idaresindeki 67 AC 543 plakalı otomobil, Omarağalar Köprüsü mevkisinde yol kenarına devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan bir kişi yaralandı. Yaralılar, sağlık ekibince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel