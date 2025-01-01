Beypazarı'nda Trafik Kazaları: 1 Yaralı
Beypazarı ilçesinde meydana gelen iki ayrı trafik kazasında bir kişi yaralandı. İlk kazada otomobil direğe çarparak yaralanma ile sonuçlandı, diğer kazada ise araç şarampole devrildi.
Beypazarı ilçesinde meydana gelen trafik kazalarında 1 kişi yaralandı.
İnözü Vadisi kara yolunda seyreden E.G. idaresindeki 06 EGA 877 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak elektrik direğine çarptı.
Kazada yaralanan sürücü, sağlık görevlilerince Beypazarı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Başağaç Mahallesi'nde ise sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 54 AGR 819 otomobil, tali yoldan ana yola çıkarken sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi.
Kaza yerine sevk edilen güvenlik güçleri, sürücünün araçta bulunmadığını tespit etti.