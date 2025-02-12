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Beypazarı'nda Toplantı: Yerel İhtiyaçlar ve Gelecek Projeleri Ele Alındı

Beypazarı'nda Toplantı: Yerel İhtiyaçlar ve Gelecek Projeleri Ele Alındı
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Beypazarı'nda, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşları ve muhtarların katılımıyla toplantı düzenlendi. Belediye Başkanı Özer Kasap, ilçenin kalkınması için işbirliğine devam edeceklerini ifade etti.

Beypazarı'nda, bazı milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve muhtarların katılımıyla toplantı düzenlendi.

Beypazarı Belediye Başkanı Özer Kasap'ın ev sahipliğinde Tarihi Taş Mektep'te toplantı gerçekleştirildi.

Ankara Milletvekilleri Yüksel Arslan ve Adnan Beker'in de katıldığı toplantıda, ilçenin mevcut durumu, öncelikli ihtiyaçları ve geleceğe yönelik projeler ele alındı.

Belediye Başkanı Kasap, Beypazarı'nın kalkınması için tüm paydaşlarla işbirliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirtti.

Toplantının ardından katılımcılar, Beypazarı'nın çeşitli projeleri ve yerel yönetim çalışmaları hakkında bilgi alarak değerlendirmelerde bulundu.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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