Beypazarı'nda Tır Devrildi: 3 Yaralı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde marul yüklü bir tırın devrilmesi sonucu sürücü ve iki yolcu yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tırın devrilmesi sonucu yaralanan 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Kırbaşı Mahallesi'nden Beypazarı yönüne giden Hüseyin Ş. idaresindeki 31 V 3587 plakalı marul yüklü tır, Saraycık mevkisinde devrildi.
Kazada sürücü ile araçta bulunan Ahmet E. (31) ve Muhammed M. (30) yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel