Beypazarı'nda Tiftik ve Yapağı Tanzim Satış Kooperatifi, tiftik alımına başladı

BEYPAZARI, ANKARA (AA) - Beypazarı'nda 291 Sayılı Tiftik ve Yapağı Tanzim Satış Kooperatifinin, tiftik alımına başladığı bildirildi.

Kooperatif müdürü Şükrü Kalkan, yaptığı açıklamada, ilçede 35 bin civarında tiftik keçisi bulunduğunu belirtti.

Kooperatif olarak bu yıl 33-35 ton arasında tiftik alımı yapılacağını düşündüklerini aktaran Kalkan, üyelerinin tiftiklerini kooperatife vermeye başladıklarını kaydetti.

Kalkan, tiftik alımının kilogram başına anaç keçide 100, oğlakta ise 130 lira olacağına işaret ederek, "Anaç tiftik keçisinde devlet kilogram başına 60 lira, oğlak yününe de 70 lira destek sağlıyor. Böylece anaç tiftik keçisi yününün kilogramı 160, oğlak yününün kilogramı ise 200 liraya geliyor." ifadesini kullandı.