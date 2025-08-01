Beypazarı'nda Temizlik Kampanyası Başlatıldı

Beypazarı Kültür ve Turizmini Geliştirme Derneğince ilçede temizlik kampanyasının başlatıldı.

Dernek tarafından "Çöpünüzü sokağa değil çöp kutusuna atın. Yerde izmarit değil itibar bırakın" sloganıyla temizlik kampanyası başlatıldı.

Dernek başkanı Nusret Erdoğan, yaptığı açıklamada, Beypazarı'nın önceki yıllarda Türkiye'nin en güzel 10 ilçesinden biri seçildiğini söyledi.

Temizlik konusunda maalesef sınıfta kaldıklarını belirten Erdoğan, "Maalesef insanlarımız çöpleri ve sigara izmaritlerini yere atıyor. Gelenler bu durumu görünce, 'Güzel ilçe böyle mi olur?' gibi tepkiler veriyor. O yüzden dernek olarak temizlik kampanyası başlatmaya karar verdik." dedi.

Kamu kurumlarına, sivil toplum kuruluşlarına, esnafa, vatandaşlara projenin dalga dalga yayılması gerektiğini vurgulayan Erdoğan, "İlçemizi sigara izmaritinden ve çöpten kurtarmak istiyoruz. Kampanyaya tüm hemşehrilerimizin katılımını bekliyoruz. Beypazarı, her şeyi ile temiz olmayı hak eden bir ilçededir." ifadelerini kullandı.

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