Beypazarı'nda Tefecilik Operasyonu: 12 Gözaltı, 9 Tutuklama

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda, aralarında 1 polis memurun da bulunduğu 12 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, 3'ü ise adli kontrolle serbest bırakıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) koordinesinde Beypazarı'nda tefecilik yapan kişilere yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda, aralarında polis memuru A.B.'nin de bulunduğu Ü.G., F.G., S.Ö., C.Y., T.S., İ.C., M.K., A.Y. ve ismi öğrenilemeyen 3 kişi gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Beypazarı Adliyesi'ne sevk edildi. Şüphelilerden 9'u tutuklanarak Sincan Kapalı Cezaevine gönderilirken, 3'ü ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.