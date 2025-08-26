Beypazarı'nda Tarım ve Hayvancılık Raporu Hazırlandı

Ankara'nın Beypazarı Ticaret Odasınca tarım ve hayvancılığa yönelik rapor hazırlandı.

Beypazarı Ticaret Odası Başkanı İrfan Çelik, yaptığı açıklamada, tarım ve hayvancılık sektöründeki mevcut durumu, potansiyeli ve gelişim fırsatlarını detaylı bir şekilde ortaya koyan "Beypazarı Tarım ve Hayvancılık Sektör Analiz Raporu"nu hazırladıklarını belirtti.

İlçenin sahip olduğu doğal zenginlikler ve üretim kapasitesiyle sadece bölgesine değil Türkiye tarımına da önemli katkılar sağladığını bildiren Çelik, raporun, yatırımcılar ve üreticiler için yeni fırsatların belirlenmesine ve sektörün daha etkin planlanmasına rehberlik edeceğine inandıklarını anlattı.

Çelik, "Çalışma yapacak olanlara, rapor önemli katkılar sağlayacağına inancımız tamdır. Ticaret Odası olarak çok yönlü çalışmalar içindeyiz. Tüm bu çalışmalarımız üyelerimiz için." dedi.