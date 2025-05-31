Beypazarı'nda Tarım İşçilerine Günlük 735 Lira Yevmiye
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde mevsimlik tarım işçilerine cinsiyet ayrımı olmaksızın günlük 735 lira yevmiye ücreti belirlendi. Toplantıda ayrıca çalışma saatleri ve mola düzenlemeleri karara bağlandı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde tarım işçilerinin günlük yevmiye ücreti 735 lira olarak belirlendi.
Mevsimlik Tarım İşçileri İzleme ve Değerlendirme Kurulunca yapılan toplantıda, tarım işlerinde çalışacak kişilere cinsiyet ayrımı yapmaksızın 735 lira günlük yevmiye ücreti belirlenmesine karar verildi.
Toplantıda, haftalık çalışma saatinin 45 saati geçmemesine, günlük çalışma saatlerinin 07.00-17.00 arasında olmasına ve bu saat dilimleri arasında 2 saat mola verilmesi yönünde karar alındı.
Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel