Beypazarı'nda Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Beypazarı'nda Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde ekili tarım arazisinde çıkan yangın, ormana sıçradı. Ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde ekili tarım arazisinde çıkan ve ormana sirayet eden yangın, ekiplerin 3 saatlik çalışmasıyla kontrol altına alındı.

Beypazarı ilçesinde, buğday ekili tarım arazisinde saat 17.00 sıralarında yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen alevler, ormana sıçradı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye Ankara Orman Bölge Müdürlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Karadan yapılan müdahalelerle alevler saat 20.00 sıralarında kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor. Yangının çıkış nedeniyle ilgili ise inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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