Beypazarı'nda tarihi İncili Camisinde namaz buluşması etkinliği yapıldı

Beypazarı ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi.

Beypazarı ilçesinde Malazgirt Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla sabah namazı buluşması etkinliği düzenlendi.

Malazgirt Zaferi'nin 952. yıl dönümü dolayısıyla İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, din görevlileri ile cami cemaati tarihi İncili Camisinde sabah namazında bir araya geldi.

İlçe Müftüsü Ahmet İnciler, Malazgirt Zaferi'nin Türklere Anadolu'nun kapılarını açtığını anımsatarak, muharebenin Anadolu'yu Türklere açan son muharebe olduğunu söyledi.

Namazın ardından tüm şehitler için dua edildi.