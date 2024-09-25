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Beypazarı'nda Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1487 Sikke ve 1 Kolye Ele Geçirildi

Beypazarı'nda Tarihi Eser Kaçakçılığı Operasyonu: 1487 Sikke ve 1 Kolye Ele Geçirildi
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde jandarma tarafından gerçekleştirilen operasyonda, Roma, Osmanlı ve antik dönemlere ait toplam 1487 tarihi sikke ile bir kolye ele geçirildi. Üç şüpheli gözaltına alındı.

ANKARA'nın Beypazarı ilçesinde, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonda, 1487 adet tarihi sikke ile 1 adet kolye ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Beypazarı ilçesinde jandarma ekipleri tarafından tarihi eser kaçakçılığına yönelik operasyon düzenledi. Operasyonda A.Ü., M.Y. ve. O.S. isimli şüphelilerin 500 bin dolar karşılığında satmak üzere yanında getirdiği, Roma dönemine ait olduğu düşünülen 1450 adet sikke, 18 yüzyıl Osmanlı dönemine ait olduğu düşünülen 31 adet sikke, 6 adet antik dönem Pergamon gümüş sikke ile Fenike dönemine ait 1 adet kolye ele geçirildi. Şüpheliler gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

Operasyon Beypazarı Jandarma Osmanlı Ankara Roma

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