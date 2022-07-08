Beypazarı'nda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı - Haberler

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Beypazarı'nda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

AA - Yaşar Tonbak - Güncel
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Beypazarı'nda takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde refüje çarpıp takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.

Ayaş yönünden Beypazarı yönüne giden Ali Çakır idaresindeki 06 LHP 64 plakalı otomobil, Azmak mevkisinde refüje çarpıp takla attı.

Yaralanan sürücü Ali Çakır, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Yaşar Tonbak - Güncel

Beypazarı Ali Çakır Ankara Güncel Haberler

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