Beypazarı'nda spor sahaları yapılıyor

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçenin değişik semtlerine halı sahalar ile tenis kortu ve voleybol sahası yapılacağını bildirdi.

Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan, ilçenin değişik semtlerine halı sahalar ile tenis kortu ve voleybol sahası yapılacağını bildirdi.

Kaplan, Gençlik ve Spor Bakanıyla görüşmelerinin ardından ilçedeki gençler için yatırımlar aldıklarını söyledi.

Beypazarı'nın çeşitli semtlerine halı sahalar yapılmaya başlandığını belirten Kaplan, "5 Halı saha yapılacak. Bir teniz kortu ve bir de voleybol sahası yapılacak. Halı saha yapım çalışmaları ihalenin ardından başlatıldı. Eski Cumhuriyet İlk Okulu arsası üzerine halı saha ile tenis kortu yapım çalışmaları başladı." dedi.

Diğer yandan KYK yurdu ile üniversite arasında bulanan alana da halı saha ve voleybol sahasının yapıldığını ifade eden Kaplan, şunları kaydetti:

"Bir halı saha Ayvaşık Mahallesi Oğuzkent bölgesi Yunus Emre Cami yanına, Gazipaşa mahallesi içinde yer alan Bulgurdede mevkisinde Ferhat Yağmur Değer Spor Tesisi içinde bulunan alana halı saha yapılacak. Ayrıca buradaki spor tesisleri sil baştan yenilecek. Bunları halkımızın, gençliğin hizmetine bir bir sunacağız."