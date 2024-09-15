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Beypazarı'nda Sonbaharın Tadı: Alıç Meyvesi Tezgahlarda

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde alıç meyvesi, sonbahar sezonunun başlamasıyla birlikte tezgahlarda yerini aldı. Emekli Fahri Bilen, topladığı alıçların sağlığa olan faydalarını anlattı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sonbaharın gelişiyle alıç meyvesi de tezgahlarda satılmaya başlandı.

Emekli Fahri Bilen, 1880 metre rakımlı Keltepe'nin eteklerinden topladığı alıçları satmak için ilçe merkezine getirdi.

Bilen, gazetecilere, alıç meyvesinin soğuğu gördükçe kızıl renge dönüştüğünü söyledi.

Meyvenin, sindirim sistemine de yararlı bir besin kaynağı olduğunu belirten Bilen, "Alıç, çiğ olarak da tüketiliyor. Bağışıklığı güçlendiriyor. Ayrıca C vitamini açısından oldukça zengin. Alıç, vücutta birikmiş olan tehlikeli toksin maddelerini yok etmeye de yardımcı oluyor." dedi.

Sirkesi de yapılan meyveyi, sabahın erken saatlerinde topladıklarını dile getiren Bilen, şöyle konuştu:

"Bunlar yaylalarda, arazide kendiliğinden yetişen bir üründür. Hiçbir kimyasal içermez. Bu nedenle faydaları saymakla bitmiyor. Yüksek tansiyona, vücutta rahatlatıcı bir özelliğe sahip, sinir sisteminin sağlıklı çalışmasına destek sağlıyor. Uykusuzluğa da iyi gelen Alıçları toplayıp getirip ipe dizdiğimiz de oluyor, dizmeden satışa sunduğumuz da oluyor."

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel

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