Beypazarı'nda soba patlaması sonucu bir kişi hayatını kaybetti
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sobayı yakmaya çalışırken gazın parlamasıyla yaralanan Mehmet Uluca (68) hayatını kaybetti. Uluca, hastanede yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sobayı yakmaya çalışırken gazın parlamasıyla yaralanan Mehmet Uluca (68) hayatını kaybetti.
Köst Mahallesi'ndeki evinde sobayı yakmaya çalışırken gazın parlaması nedeniyle vücudunun değişik yerlerinde birinci derece yanık oluşan Uluca, ambulansla Beypazarı Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Uluca, buradaki ilk müdahalenin ardından Ankara Şehir Hastanesine sevk edildi.
Hastanedeki müdahaleye rağmen kurtarılamayan Uluca, ikindi namazından sonra kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığında toprağa verildi.