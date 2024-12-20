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Beypazarı'nda Sis Etkili Oldu, Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü

Beypazarı'nda Sis Etkili Oldu, Görüş Mesafesi 20 Metreye Düştü
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 20 metreye kadar düştü. Karayolları ekipleri sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan sis, görüş mesafesini 20 metreye kadar düşürdü.

İlçede sabah saatlerinde etkisini gösteren sis, yaşamı olumsuz etkiledi.

Karayolları ekipleri, görüş mesafesinin 20 metreye kadar düşmesi nedeniyle sürücüleri dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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