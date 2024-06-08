Beypazarı'nda sinek ve böceklere karşı ilaçlama çalışmaları yapıldı
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sinek ve böceklere karşı ilaçlama çalışmaları yapıldığı bildirildi. Beypazarı Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, kasım-mart dönemindeki lavra ilaçlamasının yağmurlar nedeniyle düzenli olarak yapılamadığı belirtildi. Sinek popülasyonundaki artış nedeniyle ilaçlamaya ağırlık verildiği ifade edilerek, kara sinek, sivrisinek ve ağaç bitleri için günün belli saatlerinde ilaçlama yapıldığı kaydedildi.
Ankara'nın Beypazarı ilçesinde, sinek ve böceklere karşı ilaçlama çalışmaları yapıldığı bildirildi.
Beypazarı Belediyesinden yapılan açıklamada kasım-mart dönemindeki lavra ilaçlamasının yağmurlar nedeniyle düzenli olarak yapılamadığı belirtildi.
Sinek popülasyonundaki artış nedeniyle ilaçlamaya ağırlık verildiği ifade edilerek, kara sinek, sivrisinek ve ağaç bitleri için günün belli saatlerinde ilaçlama yapıldığı kaydedildi.