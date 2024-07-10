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Beypazarı'nda Şiddetli Sağanak Hayatı Olumsuz Etkiledi

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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde etkili olan sağanak yağış, cadde ve sokaklarda su birikintisi oluşmasına neden oldu. Araçlar ilerlemekte zorlanırken, vatandaşlar iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı. İlçede metrekareye 16,2 kilogram yağış düştü.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde sağanak, hayatı olumsuz etkiledi.

İlçe merkezinde etkili olan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu, araçlar ilerlemekte zorlandı, vatandaşlar iş yerlerine ve kapalı alanlara sığındı.

Meteoroloji verilerine göre, ilçede metrekareye 16,2 kilogram yağış düştü.

İlçe sakinlerinden Enver Atak, AA muhabirine, "Şiddetli yağmur yağdı, sokaklardan geçmek adeta imkansız oldu. Dükkanlara ve kapalı alanlara sığındık." dedi.

Kaynak: AA / Güncel

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