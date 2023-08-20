Beypazarı'nda sıcaklardan bunalanlar Süvari Çayı'nda serinledi

Beypazarı ilçesinde sıcak havada serinlemek isteyenler Süvari Çayı'nda yoğunluk oluşturdu.

Başkent merkezi ve ilçelerinden gelen vatandaşlar, dere üstüne kurdukları masalarda keyifli vakit geçirdi.

Suda serinleyen Emre Yıldız, AA muhabirine, çevrenin temiz tutulması gerektiğini dile getirdi.

Bumin Subaşı da arkadaşlarıyla hafta sonunu değerlendirmek için Ankara'dan geldikleri söyledi.

Kent merkezinden gelen Halil İbrahim Yalçın da "Çok güzel doğal güzellik. Türkiye'nin güzellikleri hiçbir zaman bitmez. Hafta sonunu değerlendirmek üzere kamp yapmaya geldik. Burayı keşfettik, mükemmel bir yer, herkese tavsiye ederim." diye konuştu.