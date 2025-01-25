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Beypazarı'nda şehitlerin isimlerini taşıyan parkların bakımı yapıldı

Beypazarı'nda şehitlerin isimlerini taşıyan parkların bakımı yapıldı
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Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şehitlerin isimlerini taşıyan parklarda bakım ve onarım yapıldı.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde şehitlerin isimlerini taşıyan parklarda bakım ve onarım yapıldı.

Beypazarı Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince, Şehit Polis Ertuğrul Dönmez Parkı, Şehit İst. Üst Çavuş Ümit Bölükoğlu Parkı ile Ferhat Yağmur Değer Spor Tesisleri Parkındaki kamelya ve banklar yenilendi.

Vatandaşlara daha iyi hizmet sunmak amacıyla ilçe genelindeki park ve bahçelerdeki çalışmaların devam edeceği bildirildi.???????

Kaynak: AA / Yaşar Tonbak - Güncel
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