Beypazarı'nda şehit ve gaziler derneğinden PKK'nın kararına ilişkin açıklama

Beypazarı Şehit ve Gaziler Derneği Başkanı Ali Yalçınkaya, PKK'nın fesih ve silah bırakma kararına ilişkin yıllardır süren acıların artık sona ermesini istediklerini söyledi.

Yalçınkaya yaptığı açıklamada, ocaklara ateş düşmemesi için atılan adımların çok önemli olduğunu ifade etti.

Kimseye verilecek bir karış vatan toprağının olmadığını, yıllardır süren acıların artık sona ermesini istediklerini kaydeden Yalçınkaya, "Bebekler yetim, analar evlatsız, kızlarımız dul kalmasın. Ülkemizde huzurlu ve mutlu bir şekilde, kardeşçe yaşamayı sürdürelim." diye konuştu.