Beypazarı'nda şehit öğretmenler için dua edildi

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sabah namazında şehit öğretmenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla sabah namazında şehit öğretmenler için Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Beypazarı Müftülüğünce İncili Camisi'nde düzenlenen programda emekli ve çalışan öğretmenler bir araya geldi.

Belediye Başkanı Tuncer Kaplan'ın da katıldığı programda, ebediyete intikal eden ve şehit edilen öğretmenler için okunan Kur'an-ı Kerim tilavetinin ardından dua edildi.

Programın ardından öğretmenler, tarihi taş mektebe geçerek kahvaltı yaptı.

Belediye Başkanı Kaplan, burada yaptığı konuşmada, öğretmenlerin Peygamber mesleğini icra ettiklerini belirterek, "Öğretmen, öğrencisini bir nakkaş, gümüş ustası gibi işleyerek hayata hazırlayandır. Bizlerin üzerinde çok emeği olan tüm öğretmenlerimizin 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü kutluyorum." diye konuştu.