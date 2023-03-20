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Beypazarı'nda seçmen listeleri askıya çıkarıldı

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Beypazarı'nda seçmen listeleri askıya çıkarıldı

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Yüksek Seçim Kurulunun (YSK), 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanı Seçimi ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi'ne ilişkin takvimine göre, seçmen listeleri muhtarlıklarda askıya çıkarıldı.

Beypazarı ilçesinde de listelerin askıya çıkmasıyla vatandaşlar, seçimde sıkıntı yaşamamak için listede isimlerinin olup olmadığını kontrol ediyor.

Listede isimlerini bulamayanlar, il ve ilçe nüfus müdürlüklerine başvuracak. Listeler, 2 Nisan'da askıdan indirilecek.

Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Hasan Özkan, İlçe Seçim Kurulu tarafından kendilerine seçmen listelerinin teslim edildiğini belirterek, seçmen kütüklerinde isimleri olmayan ya da adres güncellemesinde bulunmak isteyenler ile deprem bölgesinden ilçeye gelen vatandaşlara her türlü kolaylığı sağlamaya çalışacaklarını kaydetti.

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Kaynak: AA / Güncel

Beypazarı 14 Mayıs Hisarcık Güncel Haberler

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